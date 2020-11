'We sette troch': van lichtontwerper naar timmerman

De persconferentie van premier Rutte in maart kwam als een grote klap voor Kramer. "Ik zit al meer dan 30 jaar in het vak", zegt hij. "Die shows doen is het mooiste dat er is, je leeft er echt voor." De sfeer waar Kramer vandaag de dag in werkt is volledig anders dan toen hij voor 50.000 mensen stond op een evenement.

Kramer: "We moeten nu voor een groencentrum in Witmarsum een nieuwe ingang bouwen. De feestdagen komen eraan en ze willen voor hun klanten een feestelijke ingang maken. Dit gebouw wordt een soort van Oostenrijks hokje. Dat is toch hetzelfde als decor bouwen. Het lijkt er gelukkig nog wel op."