Geen vuurwerk met oud en nieuw | 96 nieuwe besmettingen

De draaiboeken voor een grootschalige corona-vaccinatie zijn intussen uit de kast, zegt de GGD. Eerder deze week kwam een Amerikaans farmaciebedrijf met positief nieuwe over een vaccin, dat in negen op de tien gevallen werkt. Maar voordat het vaccin eenmaal op de markt komt, ligt er een grote logistieke puzzel. En de huisartsen kunnen daar een rol in hebben, zei de GGD vrijdagmiddag.

Mirjan Talsma, huisarts in Burgum en bestuurslid van de Friese huisartsenvereniginge, sprak daar vrijdagmiddag over in het radioprogramma Weistra op Wei.