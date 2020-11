Coronanieuws 13 november: Horecapersoneel werkt in ziekenhuis | Oud en nieuw zonder vuurwerk

Veertien horecamedewerkers van theater De Lawei in Drachten werken op dit moment in ziekenhuis Nij Smellinghe. Nu De Lawei tijdelijk gesloten is vanwege de coronacrisis, worden de medewerkers in het ziekenhuis ingezet om niet-zorgtaken van het zorgpersoneel over te nemen. Ze ontvangen en begeleiden bezoekers en brengen eten en drinken langs bij patiënten op de reguliere afdelingen.

Nij Smellinghe hoopt op deze manier de druk voor de eigen medewerkers te verminderen, maar tegelijk ook iets te kunnen betekenen voor het horecapersoneel van de schouwburg. Volgens Alfred Matthijssen, hoofd bedrijfsvoering van De Lawei, zijn zijn medewerkers er blij mee. "We zijn blij dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen tijdens de piek in de tweede golf."