Oppositie Noardeast-Fryslân stapt uit raadsvergadering om verkoop gemeentehuis Kollum

De vergadering over de verkoop van het Kollumer gemeentehuis vond achter gesloten deuren plaats. "Vanwege het procesbelang van de gemeente en derden is besloten, om er in de raad besloten over te spreken." De insprekers, drie bedrijven die het gebouw wilden overnemen van de gemeente, deden aan het begin van de vergadering wel openbaar hun verhaal.

Over de verkoop van het gemeentehuis is onrust ontstaan. Eind oktober gunde het college van burgemeester en wethouders het pand aan het bedrijf Fotocadeau uit Kollum. Met die gunning is zo'n 1,7 miljoen euro gemoeid.

Vastgoedondernemer Wim Bulten sprak al eerder zijn onbegrip over de gang van zaken uit. Hij vindt dat de procedure rond de verkoop van het eerdere gemeentehuis opnieuw moet.