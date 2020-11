Meer zeehondjes in Nederlandse deel van Waddenzee

In de Duitse en Deense Waddenzee werden juist minder jongen geteld. Hoe dat kan, is niet duidelijk. In het stuk Waddenzee bij Sleeswijk-Holstein was wel groei, net als bij het Nederlandse deel. Voor onderzoekers toont dat aan dat de zeehonden in de hele Waddenzee als één grote populatie beschouwd moeten worden.

Specialisten uit Nederland, Duitsland en Denemarken houden de populatie al jaren in de gaten, door met kleine vliegtuigen over de zandbanken te vliegen en de dieren te fotograferen.