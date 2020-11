Fries Museum opent webwinkel vanwege coronamaatregelen

Er zijn publicaties te krijgen over tentoonstelling als die over schilder Lourens Alma Tadema, kunstenaar M.C. Escher en de tentoonstelling 'Wij Vikingen', over de relatie tussen de Friezen en Vikingen.

Directe aanleiding van de opening is dat het museum op moment dicht is vanwege de coronamaatregelen. De winkel in het museum zal naar verwachting volgende week donderdag de deuren weer openen.