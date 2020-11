Stynsgeaster krijgt boete voor mishandeling na kinderbingo

Een vader (59) en zijn zoon (34) waren verantwoordelijk voor de mishandeling. De vader zei dat een langlopend conflict de oorzaak was. Het slachtoffer zou met minachting over hem hebben gesproken, waarna hij en zijn zoon haar mishandelden. Na een kinderbingo in het café gaf de vader de vrouw een klap in het gezicht. In een halletje heeft de zoon haar geslagen, waardoor ze met haar hoofd op een vensterbank viel.

De vrouw liep verwondingen aan het hoofd, een gebroken neus en een gebroken schouderbot op. De zoon in eind augustus veroordeeld tot een werkstraf en 2.500 euro smartengeld. De vader krijgt nu dus 500 euro boete.

Alle drie naar slachtofferhulp

Het voorval heeft voor alle betrokkenen gevolgen gehad: vader, zoon en het slachtoffer hebben zich gemeld bij de hulpverlening. De vrouw is haar werk kwijtgeraakt. Ze bleef bang voor de verdachten en is ondertussen verhuisd.