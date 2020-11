Burgemeester Smallingerland blij met landelijk verbod: "Dragen van messen is niet normaal"

"We hebben lang hierover gesproken met meerdere ministers. Ik ben blij dat het verbod er komt, al is het maar een deel van de oplossing", zegt Rijpstra. "Het belangrijkste is dat jongeren ervan doordrongen worden, dat het dragen van messen niet normaal is. Het is gewoon strafbaar straks. Ook ouders moeten in deze bewustwording worden betrokken."

De aanleiding voor het messenverbod is triest. Vorig jaar kwam de 16-jarige Roan Brilstra om het leven bij een steekpartij op de Zuidkade in Drachten. Aan dezelfde straat heeft Peter Veneboer zijn camping- en outdoorwinkel. Hij verkoopt messen die voor kleine klusjes gebruikt worden.

Handhaving lastig?

Jongeren krijgen zo'n exemplaar niet zomaar mee. "Ik vraag jongeren altijd naar hun identiteitsbewijs. Bovendien, als ik denk dat mensen niet helemaal zuiver van geest zijn en mogelijk ook andere bedoelingen hebben met een mes, dan stuur ik ze weg." Veneboer vindt het een goede zaak dat de nieuwe wet er komt, al denkt hij dat de handhaving lastig zal worden.

Maar volgens burgemeester Rijpstra zitten de politie en de opsporingsambtenaren er strak bovenop. "Vergelijk het met de controle op alcohol. Dat mag ook niet verkocht worden aan jongeren. Als een winkel zich niet aan de regels houdt, riskeert die een boete of zelfs sluiting van de zaak."