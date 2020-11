Drachtster krijgt taakstraf voor mishandeling buschauffeurs

Het incident vond plaats bij de Friese Poort in Drachten. Daar was die dag een Doe-dag, waarop de leerlingen met bussen werden vervoerd. Aan het einde van de middag was bij een van de bussen ruzie ontstaan. Daar zou de jongen een chauffeur een kopstoot hebt gegeven. Deze brak z'n de neus en liep een hersenschudding op. Een tweede buschauffeur probeerde iedereen kalm te krijgen.

De verdachte raakte betrokken bij de vechtpartij toen hij zijn vriend wilde helpen. Hij was dakloos geworden, omdat hij op straat was gezet. De vriend en zijn vader hadden hem in huis genomen.

Inmiddels gaat het beter met de verdachte. Hij heeft de goede hulpverlening gekregen. Om ervoor te zorgen dat dat ook allemaal door kan gaan, gaf de rechter hem een lage werkstraf en, als stok achter de deur, een voorwaardelijke jeugddetentie.