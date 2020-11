Bibliotheken halen boeken met traditionele Zwarte Piet weg

Bibliotheken in het hele land zijn al druk bezig om de boeken uit de collectie te halen. Zo ook de bibliotheek in Drachten, vertelt leesconsulent. Miranda Hartgers. "Vanaf 2014 begonnen uitgevers al met gekleurde pieten in hun boeken en wij gaan met die ontwikkeling mee", zegt Hartgers. "Voor dit jaar hebben we er net even een slag extra doorheen gedaan, om te kijken of er echt niet meer een traditionele piet tussen zat."

Volgens Hartgers maakt het de kinderen niets uit dat de pieten in de boeken veranderen. "Ik heb zelf twee kinderen van vier en acht jaar en zij zijn het niet anders gewend. Het hele kleurbeeld verandert, natuurlijk, dus in dat opzicht is er vanuit de kinderen niet de vraag naar de traditionele Zwarte Piet."

De boeken die uit de collectie worden gehaald, gaan weg. Wel blijft van alle boeken nog een exemplaar in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag liggen. "Want het hoort ook gewoon bij de geschiedenis", zegt Hartgers.