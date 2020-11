FNP verontwaardigd over toerisme-campagne: 'We wonen hier niet op de toendra's'

Eerder baalde de NFP ook al van de nieuwst toerismecampagne van Merk Fryslân. Die was gericht op de Friezen om in coronatijd in eigen land toerist te wezen. De FNP heeft daar schriftelijk vragen over gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Merk Fryslân zette de Oldehove neer als de Friese toren van Pisa, wat raar is, volgens de FNP, want Friezen weten wel dat de Oldehove scheef staat. En die campagne is bedoeld voor Friezen. Knol: "Net alsof we hier niet bijzonder genoeg zijn en een vergelijking met iets bekenders nodig is om het gewicht te geven."

In de nieuwste campagne wordt Noardeast-Fryslân neergezet als het einde van de wereld. Dat je er bijna afvalt, zegt Knol. "Maar wij wonen hier niet op de toendra's van Rusland. Je kunt het ook omkeren. Waarom niet de slogan: De wereld ligt aan je voeten?"

Daarnaast hindert de zin 'Wij hebben de naam stug te zijn en ons eigen taal te praten' de FNP.

Liesbeth Schievink van de toerismestichting zegt dat de kwalificaties met zelfspot op moeten worden gevat. Ze zegt niet toe dat er meteen iets veranderd aan de campagne naar aanleiding van de kritiek van de FNP. "We luisteren naar iedereen en gaan verder met deze campagne."