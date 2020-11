Harlinger stichting wil beter fonds voor schade door zoutwinning Frisia

In Den Haag wordt op dit moment gesproken over de schade door steenkoolwinning in Limburg die pas na zo'n 50 jaar na de winning aan het licht kwam. De vraag is nu wie er voor de schade moet betalen, omdat de mijnbouwbedrijven al lang niet meer bestaan.

Minister Eric Wiebes wil voor die mijnbouw een schadefonds vormen. Zo'n protocol wil Stichting Bescherming Historisch Harlingen dus ook voor materiële en immateriële schade bij Harlingen. De stichting is in 2014 speciaal opgericht ter bescherming van de stad.

Schade valt nu nog buiten criteria

De stichting schrijft in een brief aan de commissie van Economische Zaken en Klimaat dat er een 'financiële voorziening' moet komen, een schadeprotocol dat ook 'maatschappelijk breed en enthousiast gedragen' moet worden.

Er wordt op dit moment al gewerkt aan een protocol voor zoutwinning, maar volgens de stichting valt veel schade in het concept-protocol buiten de criteria. "Waarschijnlijk komen allerlei schades, ook aan de 600 (rijks)monumentale panden in Harlingen, het 'goud van de stad', niet in aanmerking voor behandeling door de Commissie Mijnbouwschade," zo schrijft de stichting in een brief. Het kan gaan om bijvoorbeeld schade aan kerken, bruggen, kades, straten, woningen en scholen.