Paarden mishandeld in weiland bij Ferwerd, eigenaresse erg aangedaan

"Ik kwam dinsdagochtend hier om de paarden eten te geven. Ik zag een plas bloed liggen en ben gelijk op onderzoek uitgegaan", zegt Van Oosten. Ze kon op het eerste gezicht niets vinden. Pas toen de hond waar ze mee was begon te ruiken aan de achterkant van Píla, zag ze wat er aan de hand was. "Ik heb direct een inwendig onderzoek gedaan. Het was mij snel duidelijk dat het niet goed was. Het was paars en blauw en dieper zat een bloederig gat."

Beschadigd

Om voor zichzelf duidelijk te maken dat ze niet overdreef, vroeg ze een vriendin om ook te kijken. "Die zei direct dat dit niet goed was. Ik heb toen direct de dierenarts en de politie gebeld." Toen bleek dat ook Gjóla was verwond. "Erger zelfs nog. De verwonding zat daar nog veel dieper."