Taxi-initiatief 'Automaatje' nu ook in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Automaatje is tot stand gekomen door samenwerking van de ANWB en welzijnsorganisatie Kearn. Vrijwilligers die willen rijden, krijgen vanwege het coronavirus gratis beschermingsmiddelen zoals een mondkapje en handschoenen.

De start van het project was deze week ook digitaal. Mensen kunnen op maandag en woensdag een auto reserveren via het nummer 06 - 23793788 en er wordt 30 cent per kilometer gerekend.

Automaatje rijdt niet in Burgum en in het gebied van de Trynwâlden en Hurdegaryp, omdat daar de BurgumMobyl en Mobiel Vervoer Trynwâlden dergelijk vervoer verzorgt.