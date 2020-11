Project 'Cyber Beppe' krijgt 24.000 euro van Oranje Fonds

Norma Klarenbeek van Kearn vertelt dat één van de doelen van het project is om de 'beppe's', en natuurlijk ook de 'pake's', een beetje meer cyber te maken. "Het is een groot beeldscherm met goed geluid, waar ouderen hun vrienden en familie goed kunnen horen en zien. We werken met een beveiligde inbelverbinding, een heel eenvoudige zonder moeilijke inlogcodes. Dat is het grote voordeel", aldus Klarenbeek.

Mensen bereiken

De doelgroep is voornamelijk ouderen, die onder andere door de coronamaatregels steeds minder contact hebben met familie en vrienden. Die mensen bereiken is niet altijd makkelijk, zo vertelt Klarenbeek: "De mensen die eenzaam zijn, zie je niet altijd. Of vaak juist niet. Daar ligt de uitdaging. Hoe gaan we die mensen vinden?"

Kearn werkt nauw samen met thuiszorgorganisaties om het netwerk zo breed mogelijk te maken.

Schitterend

De eerste reacties op Cyber Beppe zijn erg positief. "Ik ben zelf een aantal keer met het apparaat op pad geweest. Toen ben ik bij een oudere dame thuis geweest die kinderen heeft die door het hele land heen wonen", vertelt Klarenbeek.

"Ze had haar kinderen al een tijd niet gezien. We hebben toen alle kinderen online gekregen, en zij zat mooi in de woonkamer voor het scherm waar ze met alle vier haar kinderen tegelijk kon praten. Ze vond het fantastisch. Toen het klaar was zei ze: 'wat was dat mooi, schitterend', daar doe je het voor."

Een prachtig begin

Het project krijgt nu 24.000 euro van het Oranje Fonds voor verdere ontwikkeling. Het geld gaat vooral naar het zoeken, scholen en ondersteunen van vrijwilligers. Daarnaast gaat het ook naar de aanschaf van het apparaat en naar onderhouden van het netwerk.

"Het is natuurlijk niet veel. Het is zomaar op. Maar het is een prachtig begin om mee van start te gaan. We hopen heel veel mensen te kunnen bereiken. Hoe meer mensen we kunnen bereiken, hoe meer geld het ook kost", aldus Klarenbeek.