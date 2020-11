HEA! Theaterkoor Animato moet duizenden kledingstukken kwijt

Opera- en operettevereniging Animato in Leeuwarden stopt na bijna 64 jier. Het is voor de 23 overgebleven leden financieel niet meer op te brengen. Het zat er al aan te komen, want het ledental daalde gestaag. Door de coronacrisis is alles in een stroomversnelling gekomen. En nu zit de kledingcommissie met duizenden zelfgemaakte kostuums en die willen ze graag ergens onderbrengen.