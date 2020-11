RIVM: 76 nieuwe besmettingen, twee patiënten overleden

De meeste besmettingen zijn het afgelopen etmaal opnieuw vastgesteld in Súdwest-Fryslân (19). In alle andere gemeenten is het aantal nieuwe besmettingen acht of minder.

In Fryslân zijn twee nieuwe overlijdens gemeld als gevolg van het coronavirus. Dat zijn inwoners van Súdwest-Fryslân en Waadhoeke. Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames.

Landelijk zijn er 5.658 nieuwe besmettingen vastgesteld, 240 meer dan woensdag.

Het aantal besmettingen per gemeente (doet de kaart het niet goed, klik dan hier):