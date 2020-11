Kustwacht stuurt nu ook schepen van 100 meter over noordelijke route bij slecht weer

Minister Van Nieuwenhuizen heeft eerder aan de Tweede Kamer laten weten dat ze een uitbreiding van het advies in overweging wilde nemen. Hoe dat er in de praktijk precies zou uitzien, moest nog nader worden uitgewerkt.

Advies, geen verplichting

Het nieuw advies luidt dat containerschepen langer dan 200 meter ook beter de noordelijke vaarroute kunnen nemen, als de golven hoger zijn dan 4,5 meter. Bij Texel krijgen ze de oproep van de Kustwacht. Daar kunnen de schepen namelijk kiezen tussen de twee routes. Het blijft bij een advies aan de kapitein, want de Kustwacht heeft geen bevoegdheid de schepen een kant op te dwingen. De kapitein is niet verplicht om het advies op te volgen.

Het advies de noordelijke route te nemen is ingesteld vanwege de kans dat de schepen de bodem raken. Daarnaast is er het 'groenwatereffect': zeewater dat tegen de containers aankomt, die daardoor mogelijk overboord vallen.

Te weinig capaciteit voor oproep kleinere schepen

Schepen van tussen de 100 en 200 meter krijgen het advies de noordelijke route te nemen als de golfhoogte op de Noordzee 3,3 meter of hoger is. Zij krijgen bij Texel geen aparte oproep van de Kustwacht, want daarvoor heeft de instantie geen capaciteit.

Het advies geldt alleen van schepen die in oostelijke richting varen, dus van Noord-Holland naar Duitsland. Het is nog niet mogelijk om schepen hetzelfde advies te geven als ze uit Duitsland komen. Daarvoor moet het ministerie eerst afspraken maken met de instanties in Duitsland en Denemarken.