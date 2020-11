Vierde optie voor Biosintrum Oosterwolde: verkoop aan derden

Wethouder Fimke Hijlkema verraste de raadscommissie woensdagavond met de nieuwe extra mogelijkheid: verkoop aan een belanghebbende derde partij met behoud van de doelstellingen. De raad wil geen verkoop aan een commerciële partij. Die zou zich namelijk richten op financiële baten. Dat komt niet overeen met de doelstellingen van het Biosintrum.

Verkoop nu wel een optie

Maar blijkbaar is verkoop nu wel een optie, maar dan wel aan een partij die betrokken is bij het Biosintrum. Die is al in beeld, al wilde de wethouder geen namen noemen. Zwart Beheer BV en Ecomunitypark Ontwikkeling BV zijn bijvoorbeeld prominente partners in het project.

Te hoge verwachtingen

De 'rol en positie van het Ecomunitypark' werd in juni bijgevoegd als randvoorwaarde bij elk scenario voor de toekomst, omdat het Biosintrum uitstraling heeft naar de omgeving. Het splinternieuwe kenniscentrum voor de biobased economy is in financiële nood gekomen door tegenvallers en te rooskleurige verwachtingen over de exploitatie.

Reputatieschade

Tot nu toe werd uitgegaan van de scenario's verkoop, verhuur of huurkoop aan de stichting Biosintrum en exploitatie door de gemeente met behoud van de doelstellingen. Het gebouw verkopen, waarbij de doelstellingen opgeheft zouden worden, was onder andere vanwege de reputatieschade geen optie voor de gemeenteraad.

Op 8 december wordt de raad over de verschillende scenario's bijgepraat.