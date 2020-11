Buurtkoelkasten voor minderbedeelden: 'Als je eten nodig hebt, kun je het meenemen'

Esmeralda de Vries, één van de initiatiefnemers van Buurvrouw & Buurvrouw Bus, vertelt dat er vanalles in de koelkast wordt gezet. "Je weet het nooit, wat er in zit. Het is altijd een verrassing." Ze zegt dat er soms een taart in zit, maar soms ook helemaal niets. Naast het eten in de koelkast, liggen bovenop de koelkast ook mondkapjes. "Die zijn ook gemaakt, die mag je meenemen. Zo is het de bedoeling, dat je een beetje deelt. Dat je geeft en neemt."

Gemeenschap zit in iedereen

Met het project van de Buurvrouw & Buurvrouw bus, kwam De Vries tot het inzicht dat mensen graag elkaar willen helpen. "Dat stukje menselijkheid dat wij 'mienskip' noemen, zit over de hele wereld in elk mens." Ze zegt dat iedereen eigenlijk wel wil helpen om honger en armoede te verhelpen. "Toen dachten we aan het concept van de bibliotheekkastjes. Dat zijn nu voedselkastjes, koelkasten, geworden."

Het is de bedoeling dat mensen er zelf iets in doen. "Het is niet een verplichting dat je brengt én haalt. Als je iets over hebt of iets wilt delen, dan breng je, en als je denkt ik heb iets nodig, dan kun je iets halen. Ook al breng je iets en neem je niets mee terug, je neemt toch een heel goed gevoel mee naar huis."