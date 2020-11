600-jarige Dokkumer kerk in het licht gezet

Op de naamdag van de heilige Sint-Martinus werd de kerk voor het eerst in het van kleur veranderende licht gezet. De klokken worden elke avond om tien voor tien geluid. De betekenis daarvan stamt uit de tijd dat Dokkum stadspoorten had. De klokken waarschuwden de vrijende stelletjes dat de poorten om tien uur zouden sluiten.

Kleuren

De lichtmasten op het plein de Markt bij de kerk veranderen van kleur tijdens het luiden. Eerst geven ze groen licht, de kleur van het landschap en de stadswallen. Dan wordt het blauw, wat staat voor het water in de grachten. De kleur rood verwijst naar de bebouwing, de veilige plek binnen de poorten.

Bier

Er is van alles bedacht om het 600-jarig bestaan te vieren. Er is een boekje geschreven en er komt een expositie. Stadsbrouwerij Bonifatius heeft bier gemaakt van de vruchten van een oude moerbeiboom in de kloostertuin bij de kerk. Zodra de toestand in de wereld het toelaat, wil de organisatie meer vorm en inhoud geven aan de viering. Voorlopig is er alleen het klokgelui en het licht.