Pleidooi voor openbare schaaktafels in Buitenpost en Surhuisterveen

Schaaktafels zorgen voor verbinding en ontmoetingen, weet de GroenLinks-fractie op basis van ervaringen op andere plekken in het land. De partij vraagt het college om de vernieuwingen in de dorpscentra aan te grijpen om werk te maken van de schaaktafelplannen. De fractie stelt voor om het met de dorpen te bespreken.

De reconstructie van het winkelcentrum in Surhuisterveen is inmiddels van start gegaan. Dat moet eind 2021 klaar zijn. In Buitenpost wordt op dit moment gewerkt aan een plan van aanpak.