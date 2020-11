Film 'The happiest day in the life of Olli Mäki' donderdagavond bij Omrop Fryslân

Het is een waargebeurd verhaal, dat zich afspeelt in 1962. Olli Mäki (gespeeld door Jarkko Lahti) is 25 jaar en Europees kampioen boksen in de lichtgewichtklasse. Hij kan wereldkampioen 'vedergewicht' worden als hij wint van de Amerikaan Davey Moore. Er wordt een wedstrijd georganiseerd in het Olympisch stadion in Helsinki. Olli moet een paar kilo afvallen en flink trainen.