Van kroeg naar patatverkoop: Waskemeer, een dorp in coronatijd

Maar stilzitten was niets voor Ieke. Er moest toch iets gebeuren in het dorp, vond ze. Daarom zijn de vrijwilligers deze zomer begonnen met patatbakken. En die patat komt niet gewoon uit de winkel: ze snijden zelf aardappelen. "Vrijwilligers maakten de aardappelen eerst schoon met borstels, maar dat kan nu niet meer. Er gaat zo'n 70 kilo aardappels per keer doorheen. Daarom laten we de aardappelen schrapen door iemand en dan hebben wij verse patat."

Overal stil

De patatverkoop is momenteel belangrijk voor het dorp. "De Herberg is in ontmoetingsplek. Het is nu het enige dat we kunnen bieden. Het is door corona natuurlijk overal stil, in zo'n dorp letten we nog wel op elkaar. Met de afhaal maak je toch wel even een praatje."