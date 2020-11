Oud-skûtsjeschipper Peter de Koe overleden (64)

Oud-skûtsjeschipper Peter de Koe is maandag overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. De Koe is 64 jaar oud geworden. Hij heeft jarenlang gezeild in de IFKS. Hij deed mee op het skûtsje Hoop op Zegen, van 1992 tot 2011. In 2012 nam zijn zoon Paul de Koe het helmhout over.