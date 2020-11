Doarpswurk en Sport Fryslân houden webinar over gezond lokaal eten

Het eerste deel van de webinar 'Gezonde Dorpshuizen' gaat over hoe dorpshuizen gezonder eten kunnen aanbieden. "We zien dat de tijd nu ook goed is voor deze actie, want het bewustzijn wordt steeds groter in Nederland", zegt Theo Andreae, directeur van Doarpswurk.

De dorpshuisbesturen gaan gebruikmaken van Team:Fit, de werkwijze waarmee JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) zich inzet voor gezondere sport, onder andere door het voedselaanbod in sportkantines en -horeca gezonder te maken. Ook is er aandacht voor het beleid op gebied van roken en alcohol.

"Geen moraalpolitie"

Dat betekent niet dat het flesje bier of de frituur volledig verdwijnen. "Wij gaan zeker niet de moraalpolitie uithangen. Iedereen is vrij om te doen wat hij of zij wil. Maar wij willen wel het bewustzijn vergroten", legt Andreae uit.

Er worden dus gezondere opties aangeboden, zodat er een bredere doelgroep kan worden aangetrokken. Daarnaast wordt de betere keuze gestimuleerd doordat die vooraan wordt gezet en de ongezonde opties minder worden getoond.

Dorpswinkel 2.0

De webinar gaat ook over het stimuleren van producenten uit de eigen omgeving door lokaal boodschappen te doen. Zo weten mensen van wie ze hun eten kopen, waar het vandaan komt en hoe het verbouwd is.

"Dorpswinkel 2.0 is een digitaal platform van het dorp zelf waar mensen hun lokale producten kunnen aanbieden", legt Andreae uit. "Inwoners kunnen via dat platform hun boodschappen doen en over het algemeen duurzame en biologische producten afnemen."

Bovendien versterken mensen daarmee de lokale economie en verspillen ze minder eten omdat er minder schakels zijn tussen boer en consument. Nog een pluspunt daaraan is dat, zodra de coronamaatregelen dat weer toelaten, er een ontmoetingsplek wordt gecreëerd.

De webinar is donderdag van 19.30 tot 21.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Doarpswurk.