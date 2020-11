Asielzoekerscentrum Sint Annaparochie weer coronavrij | Vertraging voor Nederlands vaccin

De ziekenhuizen in Noord-Nederland kunnen langzaamaan weer kijken naar het opschalen van de reguliere zorg. Het aantal coronabesmettingen in de noordelijke drie provincies loopt al enige tijd terug. Daardoor zijn er minder verpleegbedden bezet met coronapatiënten.

Volgens Frits Mostert van het MCL in Leeuwarden is het nog veel te vroeg om de vlag uit te hangen. "Zover is het nog lang niet. We zien dat het aantal besmettingen in heel Nederland en ook in Fryslân wat lijkt af te vlakken. Zeker ten opzichte van wat we een goede twee weken terug zagen."

Mostert: "Er zit altijd een na-ijleffect in van het aantal patiënten dat in het ziekenhuis terechtkomt, maar gelukkig zien we in de ziekenhuizen dat het aantal patiënten op een coronabed wat terugloopt. En dat geeft wel een beetje licht aan de horizon, wat ons betreft."