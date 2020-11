Gedeputeerde Poepjes op zoek naar extra geld culturele organisaties

Het nieuwe beleid komt voort uit de roep om vernieuwing en die is er gekomen. Zo krijgen onder andere Popfabriek, Museum Belvédère, de Jeugdcultuurschool en dansgezelscha Ivgy en Greben voor het eerst geld van de provincie. De aanvragen zijn door een externe commissie beoordeeld op artistieke kwaliteit. Het advies hiervan is door de provincie overgenomen. Voorheen bepaalde de provincie zelf wie er geld kreeg.

Gevolg is dat dit ten koste gaat van veel organisaties die al jaren zeker waren van subsidie en onderdeel zijn van de culturele basis, zo vinden sommige politieke partijen. Ze vinden dat deze organisaties onmisbaar zijn en vragen in een motie aan de gedeputeerde om extra geld te zoeken om ze te laten voortbestaan.

Maatwerk

De gedeputeerde gaat hiermee aan de slag. "Het is maatwerk en kan voor een of twee jaar zijn. Dat hangt van de pot af waar het uit moet komen. Het is niet structureel, want wij blijven als college staan achter het advies van de externe commissie." Voor de kerstdagen moet bekend worden welke organisaties toch nog op financiële steun kunnen rekenen.