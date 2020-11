'Aanjaagcoalitie' van banken, provincie en fondsen helpt bedrijven door coronacrisis

De provincie betaalt aan het programma mee uit het budget dat eerder is vrijgemaakt om bedrijven en maatschappelijke organisaties door de coronatijd te trekken. Gedeputeerde Sander de Rouwe van economie is vooral blij met de samenwerking met de banken, die nu bedrijven in zwaar weer kunnen doorverwijzen, zo vertelde hij woensdag aan Provinciale Staten.

Sommige Statenleden waren kritisch dat ze 'in de krant' over 'Business Boost' moesten lezen, terwijl de Staten zelf nog niet geïnformeerd waren. Sander de Rouwer legde uit dat het initiatief is ontstaan door een verzoek van de Staten om met de banken te praten, omdat het voor sommige bedrijven tegenwoordig lastig is om krediet te krijgen. "Dat wij nu zo met de banken samenwerken is vrij uitzonderlijk", vertelt Sander de Rouwe. "Het komt ook echt door de coronatijd dat de banken daar nu voor open staan."

'Business Boost' is vooral bedoeld voor de wat grotere MKB-bedrijven met personeel. "Die kunnen het vaak wel even volhouden, maar als een crisis langer duurt, of zoals nu, met een tweede golf, dan zie je dat meer bedrijven in de gevarenzone belanden. Die bedrijven moeten klaargemaakt worden voor de nieuwe economische situatie."