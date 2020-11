SC Cambuur officieel periodekampioen: wonder tussen De Graafschap en NAC uitgebleven

Door de periodewinst is Cambuur al zeker van een plaats in de play-offs om promotie naar de eredivisie. De club hoopt natuurlijk geen gebruik te hoeven maken van dat recht. Als de Leeuwarders bij de eerste twee in de reguliere competitie eindigen, promoveren ze rechtstreeks naar het hoogste Nederlandse voetbalniveau. Naast een startplaats in de nacompetitie is er aan de periodetitel ook een geldprijs van 60.000 euro verbonden.

Voor aanvaller en clubtopscorer Robert Mühren is het dubbel feest. Hij werd eerder al uitgeroepen tot beste speler van de eerste periode. Ook zijn teamgenoot Issa Kallon was genomineerd voor die prijs. Trainer Henk de Jong en doelman Sonny Stevens ontvingen ook een nominatie, maar grepen naast de prijzen voor respectievelijk beste trainer en beste keeper.