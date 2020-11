Plan daklozen-aanpak Fryslân: meer aandacht voor jongeren

Het aantal jongeren in de daklozen-opvang neemt toe, het is moeilijk om voldoende passende huisvesting te vinden en de complexiteit van de hulpvraag neemt toe. Dat zijn de problemen waar organisaties die strijden tegen dakloosheid op dit moment tegen aanlopen in Fryslân.

Voor deze problemen is op korte termijn 3,5 miljoen euro beschikbaar van het Rijk, maar waar moet dat geld heen? Daar heeft de werkgroep 'Brede Aanpak Dakloosheid' over nagedacht.

"We hebben gekeken naar wat jongeren nodig hebben", zegt Lara de Bruin van daklozen-opvang Zienn. Met Sociaal Domein Fryslân, Leger des Heils, Limor en een aantal gemeenten in de werkgroep heeft De Bruin zeven projecten ingediend, waarvan een aantal zich focussen op jongeren.

Een vernieuwend project

Een van de projecten is 'Skilss in de Stad', vertelt ze. "Dit moet een plek worden waarbij alles samenkomt. Een fysieke locatie voor een groep jongeren met zeer complexe problematiek tussen de 18 en 35 jaar. Die raken nu versnipperd bij verschillende organisaties, maar die willen we bij elkaar brengen." Op deze plaats zouden de jongeren kunnen wonen. Maar ook onderwijs, werk en begeleiding zou daar aangeboden moeten worden. Volgens De Bruin is dit een vernieuwend concept omdat nu alles verspreid geregeld is.