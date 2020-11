Brieven leren leerlingen en ouderen over coronatijd en oorlog

Beperkingen, maar toch anders

Naast dat de leerlingen zelf brieven hebben geschreven, zijn er ook verhalen van de ouderen binnen gekomen. "Die vond ik wel heel bijzonder", zegt Sasha de Jager. Zij is leerling van groep 7 en heeft meerdere brieven gestuurd. "Het zet je wel aan het denken. Het lijkt me zwaar om vijf jaar in een kelder te moeten onderduiken. Dat hoeven wij gelukkig niet."

Sasha zit in de klas naast Ilse de Jong. Zij houdt een brief met een groot rood hard erop omhoog. "De man waar ik een brief van heb gekregen is 91. Hij heeft zelf corona gehad en heeft dat overleefd. Dat is wel heel bijzonder. Die oorlog is ook heel heftig, want hij had geen vrijheid meer. Hij moest 's avonds vroeg naar binnen toe, zo ver is het bij ons nog niet."