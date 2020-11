Caparisdirecteur heeft 'hard hoofd' in plan om veel mensen met beperking aan het werk te krijgen

Alex Bonnema is bestuurder bij Caparis, de organisatie helpt mensen aan het werk die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. "Er moet heel wat gebeuren als ze dat over vijf jaar willen halen." De cijfers verbazen hem niet. Ze hebben het zelf ook wel eens onderzocht. "Aan de ene kant zijn de bedrijven waar ze deze mensen aan het werk hebben heel enthousiast. Het zijn harde werkers, en ze zijn loyaal. Maar aan de andere kans is het vaak dat ze er nog niet genoeg bekend mee zijn: onbekend maakt onbemind."

Het heeft ook met geld te maken. Een werknemer met een beperking moet wat meer begeleiding hebben. Met Empatec is Caparis van plan om een campagne op te zetten om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. "Teveel staan nu aan de zijlijn, dat is jammer en dat moet niet." Bonnema denkt dat het in Fryslân om tussen de 7.500 en 9.500 mensen gaat.

Volgens hem kunnen ze van alles doen, met wat begeleiding. "En daar kunnen we mee helpen. Met tijd en begeleiding krijgen ze het vertrouwen dat ze mee kunnen en mee mogen doen." Bonnema denkt dat de oproep om 125.000 mensen aan het werk te krijgen over vijf jaar niet reëel is. "Daar heb ik een hard hoofd in."