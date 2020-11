VVV Leeuwarden houdt na 127 jaar op te bestaan

Klaas Arien Beks van de stichting: "Wij willen dat de 50.000 bezoekers die in de winkel onder de Achmeatoren komen, goed worden geholpen. Het personeel daar weet heel goed wat er in de stad te doen is. De taak blijft, maar de gemeente Leeuwarden moet bepalen hoe. Een winkel bij het station? En hoe bereiken we dan de mensen die van de parkeergarage bij de Oldehove of het Zaailand naar het Fries Museum gaan?"

Eén van de oudste VVV's

Beks weet verder nog te vertellen dat VVV Leeuwarden één van de oudste VVV's van ons land is. De allereerste toeristen kwamen met de trein. "Wat veel mensen niet weten is dat de VVV heel belangrijk is voor de stad."

Mercuriusfontein was geschenk van VVV

"Het waren 'pommeranten' bij de VVV. De Mercuriusfontein, de Rengersfontein, een groot aantal standbeelden zoals Us Heit maar ook een deel van de eerste inrichting van museum Princessehof is door de VVV geschonken aan de stad Leeuwarden."