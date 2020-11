VIDEO: Alternatieve viering Sint-Maarten in Wergea

11 November is de dag van de beschermheilige Sint-Maarten. Daarbij hoort dat kinderen met lampionnen van deur tot deur gaan en liedjes zingen in ruil voor iets lekkers. Vanwege corona gaat het dit jaar in Wergea ietsje anders: overdag is er een optocht voor de kinderen. En 's avonds gaan de volwassenen met een kar vol met snoepgoed langs de kinderen.