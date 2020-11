Zorgen bij LTO over pluimveebedrijven na uitbraak vogelgriep in Lutjegast

In een straal van 10 kilometer gaat het om 21 bedrijven. Voor dat volledige gebied geldt een vervoersverbod, en dat heeft flinke gevolgen.

"Er komt een forse aanslag op hun rekening. Het zal van het bedrijf afhangen of ze het redden of niet. Het is wel zuur dat er geen schadevergoeding is voor de omliggende bedrijven: de overheid beschouwt dat als bedrijfsrisico. En dat terwijl het door vogelgriep getroffen bedrijf wel de schade grotendeels terugkrijgt uit een fonds", zegt Piet Faber van de LTO.

De maatregelen die al gelden in Nederland, worden voorlopig niet gewijzigd. Commerciële bedrijven krijgen dus te maken met een ophokplicht. Bovendien moeten dierentuinen, kinderboerderijen en hobbyboeren hun pluimvee en watervogels afschermen van wilde vogels.

Het bestaande hygiëne-protocol voor bezoekers van pluimveebedrijven wordt uitgebreid. Ook is er een verbod op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.