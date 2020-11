Docente van Friesland College uitgeroepen tot 'best creative teacher'

Ook kwam ze met het idee om haar studenten in coronatijd thuis voor de camera te laten koken. De prijs is woensdag uitgereikt bij een online bijeenkomst in hogeschool NHL Stenden in Leeuwarden.

De titel 'best creative teacher' is in het leven geroepen nu de toeristen- en hotelbranche het zwaar heeft. De Europese organisatie ging op zoek naar docenten die in deze tijden toch op een creatieve manier les kunnen geven.