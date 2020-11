Foutje rechtgezet: Ferwert is geen Ferwerd meer

Er is nu een nieuw bord geplaats, waar nu alleen de naam 'Ferwert' op staat, samen met de gemeentenaam Noardeast-Fryslân.

Eerder legde Omrop Fryslân op de website de link met de motie van de FNP, die kortgeleden is aangenomen, over Friestalige plaatsnamen in Noardeast-Fryslân. Dat gebeurde naar aanleiding van het bericht op twitter van de FNP.

De relatie tussen het bord en de motie bleek niet te kloppen, liet een medewerker van de gemeente weten. De invoering van Friestalige plaatsnamen is een operatie die veel meer tijd gaat kosten. Het ging Ferwert nu alleen om het rechtzetten van de fout op het bord.