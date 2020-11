RIVM: 92 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân, landelijk flinke toename

De meeste besmettingen zijn het afgelopen etmaal vastgesteld in Súdwest-Fryslân (25). Daarna komt Heerenveen, met 17 besmettingen. Alle andere gemeenten hebben zeven besmettingen of minder.

In Fryslân is het afgelopen etmaal één nieuw sterfgeval gemeld. Het gaat om een inwoner van Súdwest-Fryslân. Ook is er één ziekenhuisopname, van een inwoner van de gemeente Heerenveen.

Landelijk zijn er 5.424 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat zijn er 738 meer dan dinsdag.

Het aantal besmettingen per gemeente (voor een betere weergave, klik hier):