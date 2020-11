Adjunct-griffier Plender: Statenleden verdienen respect en meer steun

Mevrouw Plender van de Oudebildtdijk heeft maar liefst 44 jaar bij de provincie gewerkt. Ze zag het werk van de Statenleden in de loop der jaren steeds ingewikkelder worden. Het vraagt meer tijd en energie dan voorheen.

"Statenleden verdienen respect. Neem het veenweidedossier of de energietransitie. Dat zijn ingewikkelde dossiers. Het duurt wel even voordat je zoiets helemaal doorziet. Ga er maar aanstaan, als eenmansfractie."

Te weinig vrouwen

Doordat het Statenwerk veel tijd vraagt en er een bescheiden vergoeding tegenover staat, loop je het gevaar dat de Staten niet langer een goede vertegenwoordiging zijn voor de Friese bevolking, denkt Plender.

"Ik zie veel ouderen en ambtenaren, die worden vrijgesteld voor het politieke werk met terugkeergarantie. In verhouding zitten er te weinig vrouwen, jongeren en ondernemers in de Staten."

Statenlid krijgt minder dan raadslid

Het Statenwerk kost een doorsnee Statenlid zomaar 20 uur per week, als het al niet meer is. Volgens mevrouw Plender is zoiets zonder goede inhoudelijke steun niet vol te houden. De vergoeding voor het Statenwerk is momenteel lager dan die van een raadslid van de gemeente Leeuwarden. "De verhouding is nu een beetje scheef. Het lijkt mij goed om de vergoeding op hetzelfde niveau te brengen."

Zeven commissarissen

Mevrouw Plender begon in 1976 bij de provincie als typiste. Ze heeft in haar ambtelijke carrière maar liefst zeven commissarissen van de Koning of Koningin meegemaakt. Toen ze begon, was Hedzer Rypstra commissaris van de Koningin. De omgangsvormen op het provinciehuis waren toen nog wat formeler dan tegenwoordig.

"Nu spreek je gedeputeerden bij de voornaam aan. Toen ik hier binnenkwam, als meid van 20, moest ik daar niet aan denken."