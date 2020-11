Leeuwarden wil betaling voor afval invoeren: minder afval ophalen, lager tarief

Diftar is de regeling waarbij inwoners moeten betalen voor iedere kilo afval die ze aan de weg zetten. Leeuwarden zou het systeem op 1 januari 2022 willen invoeren. Bovendien komt er een heffing op het aantal keren dat de grijze container wordt aangeboden.

Kosten lopen steeds verder op

In veel andere gemeenten in Nederland wordt al veel langer gewerkt met Diftar. Volgens wethouder Wassink heeft dat een gunstig effect.

De kosten voor het verwerken van afval wordt steeds hoger, onder andere door heffingen van de rijksoverheid. De nieuwe manier van betalen per kilo moet daar verandering in brengen.

Structureel lager tarief

Het nieuwe systeem zal niet tot hogere tarieven leiden, denkt Wassink. Er is uitgerekend dat het structureel een besparing oplevert van 5,30 euro voor iedere huishouding. Niets doen is geen optie, want dan wordt de verwerking van afval steeds duurder, zegt Wassink.

De gemeente moet ervoor zorgen dat mensen beter afval scheiden dan dat ze nu doen. Zo belandt veel afval nog in de grijze container, terwijl het in de groene bak zou moeten. Wanneer de groene bak meer gebruikt wordt, hoeft de grijze container minder vaak geleegd te worden.