Sint-Maarten: wel of niet langs de deuren? "Het kan, maar houd je aan het advies"

Op sommige scholen in Fryslân werden dit jaar al geen lampionnen meer gemaakt met de kinderen, vanwege corona. Maar langs de deuren gaan mag dus wel?

"Ja hoor, het is niet officieel verboden. In Fryslân is het ook gewoon toegestaan om Sint-Maarten te lopen, zolang iedereen zich maar aan de adviezen van de GGD houdt. Dus we snappen wel dat de scholen geen lampionnen maken, maar het is aan de ouders om het wel of niet te doen."

Waarom mag het gewoon?

"We zien dat bij kinderen tot twaalf jaar bijna geen besmettingen plaatsvinden. Zij mogen daarom ook gewoon met een lampion lopen. Maar als ze een snotneus hebben of niet fit zijn, dan raden we het wel af. En: zorg voor genoeg afstand bij de deuren, vooral bij oudere mensen."

Hoe houd je je aan alle adviezen?

"Wil je thuis aanloop krijgen, zet dan bijvoorbeeld een kaars bij de voordeur of voor het raam. En het snoepgoed kun je in een netje doen. Met stoepkrijt kun je de anderhalve meter voor de deur aangeven. Zo kun je het met kleine groepjes wel heel mooi doen."

En mogen de ouders mee?

"Begeleiden kan, maar doe dat in kleine groepjes, het liefst hooguit twee mensen mee als begeleiding. Een mondkapje hoeft niet op, omdat het geen binnenruimte is. En kom je niet uit dezelfde huishouding, houd dan ook echt afstand. En de volwassenen mogen ook niet zingen, de kinderen wel."

Wat als je nu liever geen kinderen voor de deur wilt hebben deze keer?

"Als mensen het liever niet willen, bijvoorbeeld omdat ze klachten hebben of omdat ze in quarantaine zitten, dan moet je dat respecteren. Wil je geen mensen aan de deur hebben, doe dan bijvoorbeeld even een briefje op de deur. Maar veel oudere mensen vinden het toch vaak wel mooi om kinderen aan de deur te hebben."