Achtkarspelen wil grond biovergister Kootstertille terugkopen

Nadat er verschillende keren uitstel is geweest, onder andere door de stikstofperikelen en corona, is er in augustus een overeenkomst gesloten tussen de gemeente en het bedrijf.

Rechter

Daarin staat dat het bedrijf voor 1 november van dit jaar alles moet regelen. Anders heeft de gemeente het recht om de grond terug te kopen. Dat is nu het geval. Volgens de gemeente heeft de ondernemer meerdere keren aangekondigd dat de bouw van start zou gaan, maar er is nooit iets van terechtgekomen. Zou het bedrijf niet willen meewerken aan de terugkoop, dan kan de gemeente dit afdwingen bij de rechter.

Overlast

In 2010 heeft de gemeente een vergunning afgegeven voor een biovergister op industrieterrein Westkern. Over de locatie is veel te doen, want omwonenden zijn bang voor overlast en zien liever dat de vergister verder van het dorp komt te liggen. Er is gezocht naar een andere locatie, maar dat heeft niets opgeleverd.