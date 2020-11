Film 'Sami Blood' woensdagavond bij Omrop Fryslân

Sami Blood is een Zweedse film, die zich afspeelt in de jaren '30 van de vorige eeuw. De film gaat over het 14-jarige Sami-meisje Elle-Marja, dat zich los wil maken van haar achtergrond.

Regisseur Amanda Kernell van Sami Blood is half-Zweedse, half-Sami. Met de film wist ze op het Filmfestival van Venetië twee prijzen in de wacht te slepen.