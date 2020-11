Motie van wantrouwen om hijsen regenboogvlag Ooststellingwerf weggestemd

De fracties Wij Lokaal - die de motie indiende - en StellingwerfPlus en de fractie-Ter Heide zijn niet tegen het hijsen van de vlag op 'coming out day', maar de raad had in 2016 afgesproken om dat niet op gemeentelijke gebouwen te doen. Onder andere het CDA en Ooststellingwerfs Belang waren er destijds tegen.

Juist positieve reacties

Wethouder Esther Verhagen hing de progressvlag toch op bij het gemeentehuis op 9 oktober. "Dat deed zeer", zei Jenny Dolsma van Wij Lokaal. Volgens haar had de wethouder moeten weten dat het gevoelig lag. Verhagen wist van niets en zei dat er nu een nieuw college en een nieuwe raad is. Ze was volledig verrast door de motie van wantrouwen en zei dat ze juist veel positieve reacties had gekregen. "We hebben contact gekregen met jongeren die willen praten, daar doen we het voor."

Door de motie lijkt het dat Eaststellingwerf tegen het hijsen van de vlag is, en dat legt volgens het CDA een smet op de hele gemeente. Herman Zwart: "Naar de symboliek kun je op verschillende wijze kijken, maar dit wordt binnen en buiten de raadszaal niet begrepen. Dit is niet met droge ogen uit te leggen. Dit is een paardenmiddel." Ook de PvdA, GroenLinks en D66 waren het niet eens met de motie van wantrouwen.