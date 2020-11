RIVM meldt 92 nieuwe besmettingen · Piek tweede golf is voorbij, zegt minister

Het hoogtepunt van de tweede coronagolf is voorbij. Dat zegt minister Hugo de Jong zojuist in een livevideo op Facebook. "Wat we voor de korte termijn moeten doen is zorgen dat we het virus er samen onder krijgen. Maar even; we zijn echt over die piek heen", zei hij op een kijkersvraag. "We hebben de daling ingezet. Dit moeten we gewoon even met z'n allen vasthouden. Hoe beter we dat doen, hoe meer er ook weer mogelijk is."