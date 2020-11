Gratis mondkapjes voor 500 arme huishoudens in Ooststellingwerf

De NS vraagt vanaf woensdag aan reizigers om zich, voordat ze in de trein stappen, aan te melden. Wie dat heeft gedaan, krijgt een seintje als de trein drukker lijkt te worden of uitvalt. Er zijn reizigers die vanwege angst voor drukte kiezen voor een ander vervoersmiddel. Met de informatie van reizigers kan de NS nauwkeuriger aangeven hoe druk het precies wordt. "Voor elke reis die je aanmeldt, kunnen we bij je volgende reis weer een betere voorspelling doen. En je helpt er ook andere reizigers mee", zegt NS-topman Tjalling Smit.

Reizigersorganisatie Rover vindt dat het registratiesysteem vrijwillig moet blijven. Het mag niet een extra drempel worden voor mensen om de trein te nemen.