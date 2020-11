Corona nooit ver weg in zorgcentrum: "Ik hoop dat ik ermee om kan gaan"

Nu met de tweede golf is het nog gelukt om het virus buiten de deuren van het zorgcentrum van St.-Annaparochie te houden. Dat De Beuckelaer afgelopen voorjaar, net als alle verpleeghuizen en zorgcentra gesloten was en dat de bewoners niet naar buiten mochten, heeft ook hier voor veel pijn gezorgd. Ook wel eens voor woede. Iedere dag is er nu spanning bij bewoners en personeel, over of het virus weer binnenkomt of niet.

Maar ze willen ook door en niet te lang stilstaan bij dat scenario. Dat er dan afdelingen gesloten moeten worden; mevrouw Van der Veen moet er niet aan denken. Ze wil het zelf echt niet krijgen. "Houd op zeg, brrrr." Naast haar heeft ze een haakwerkje liggen. Ze vermaakt zich wel. Maar ja, het is wel anders nu. Zoals wanneer er visite komt. Normaal komt haar dochter geregeld binnenvallen, maar dat spontane kan nu niet meer, want anders kunnen er geen anderen meer komen. Bezoek: één keer per dag maximaal twee mensen, en ze moeten zich aanmelden. Mevrouw Van der Veen heeft nu al vier dagen lang verjaardagbezoek over de vloer.