Zangeres Elske DeWall stopt bij The BlueBirds

Zangeres Elske DeWall stopt bij de countrygroep The BlueBirds, dat ze vormde met de zangeressen Rachèl Louise en Krystl. Dat laat ze weten via sociale media. "Wat ben ik trots op wat we gedaan hebben de afgelopen 3,5 jaar. Het was dan ook geen gemakkelijke keuze, maar ik doe een stap terug. Ik doe dat met veel liefde voor het project en natuurlijk mijn sisters", schrijft ze.