Actiegroep 'Wettermunt Natuurlijk' tegen bouw 95 nieuwe woningen in Burgum

Er zijn verschillende redenen waarom de actiegroep het plan van de nieuwe woningen geen goed idee vindt, zo zegt Anthonie Feenstra van de actiegroep. De groep vindt het niet gezond dat een deel van de woningen dichtbij de hoogspanningskabels komt te liggen. Daarnaast zeggen ze dat de nieuwe woningen op 'postzegellocaties' komen en dat zorgt voor een 'versnipperde uitbreiding' van Burgum. Verder zijn ze bang dat de autodruk in de wijk te groot wordt als er meer woningen bij komen.

Lokale media

Daarnaast is de groep er niet blij mee dat ze niet eerder bij het plan betrokken zijn. "Wij hebben in de lokale media gelezen dat dit het plan zou zijn. Een dag daarna ontvingen wij pas de brief van de gemeente Tytsjerksteradiel. In die brief wordt gesteld dat de bewoners in het gebied bereid zijn om mee te denken in de planontwikkeling, terwijl de bewoners van niks wisten."

Daarom is er een handtekeningenactie gestart om de woningbouw te voorkomen. "Als we hier rondkijken en we zien het aantal handtekeningen dat men heeft gezet onder het document, kun je constateren dat er helemaal geen bereidheid is en dat de mensen hierdoor zijn overvallen", zegt Feenstra.

Alternatief

Is er volgens de actiegroep dan een alternatief? "Het is heel lastig als bewoners om een voorstel te doen van een alternatief. Dan spreek je van een gebied waar andere mensen rondom wonen. Wij zijn ook geen woningbouwdeskundigen, dus op die stoel wil ik niet gaan zitten. Maar er zijn ook andere mogelijkheden, wellicht bij andere dorpen. Dat er gebouwd moet worden, dat onderschrijven wij absoluut, maar wij hebben de grootste twijfels of dit de geschikte locatie is", zo zegt Feenstra.